Минфин сообщил о возможном запуске международных сделок с криптовалютами в 2023 году

Глава департамента финансовой стабильности Минфина Иван Чебесков сообщил о возможном запуске международных расчетов с криптовалютами в 2023 году. Информацию подтвердил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

В Банке России подчеркнули, что речи о легализации криптовалюты как платежного средства в стране, а также о разрешении криптобирж и криптообменников внутри страны не идет, но вопрос прорабатывается совместно с Минфином и Минэкономразвития, узнали «Известия».

Замруководителя аппарата правительства Илья Трунин считает, что сначала понятие криптовалюты необходимо внести в Гражданский кодекс, с чем не согласен Анатолий Аксаков, аргументируя это увеличением затрачиваемого времени.

Минэкономразвития выступает за использование криптовалюты для международных сделок, так как в будущем трансграничные расчеты с использованием криптовалют могут помочь снизить санкционное давление, в том числе на малые и средние компании, которые сейчас испытывают трудности при проведении платежей.

Однако, как подчеркнули в ведомстве, этот способ может применяться лишь в качестве дополнительного.

В конце августа премьер-министр России Михаил Мишустин предложил внедрять цифровые активы для оплаты импорта и экспорта. По мнению Мишустина, это станет безопасной альтернативой для всех сторон. Какие именно активы можно будет использовать для этих трансакций, не уточнялось.

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