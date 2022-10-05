Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Страны ЕС согласовали восьмой пакет санкций против России

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Страны-члены Евросоюза пришли к соглашению по новому пакету санкций против России, сообщает информационное агентство ČTK со ссылкой на чешское представительство в ЕС.

Страны ЕС согласовали восьмой пакет санкций против России

«Частью восьмого пакета санкций является соглашение о введении предельных цен на российскую нефть. ЕС также продлит запрет на экспорт определенных стратегических технологий в Россию, а также импорт российской продукции», — говорится в сообщении.

В санкционный список ЕС также попадет еще больше россиян. Также предусмотрен запрет на оказание IT и юридических услуг российским компаниям.

Ожидается, что новые ограничения начнут действие на этой неделе после их официального письменного одобрения государствами-членами.

Новые ограничения против России в ЕС были предложены в конце сентября на фоне проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. 

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Турецкий Troy вместо «Мира», инвестиции в недвижимость: главное для бизнеса 5 октября
  2. 2 Россиянам назвали способы получать пассивный доход
  3. 3 Российский бизнес стал проводить трансграничные сделки с криптой
  4. 4 Бизнес попросил правительство продлить на два года мораторий на проверки
  5. 5 Турецкие бренды женской одежды, снижение спроса на импортную технику: главное для бизнеса 4 октября
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

06 октября 2022

PSB TECH HACK

09 октября 2022

«Будущее авиации 2022»

09 октября 2022

«Программирование на Python»

Все ВОЗМОЖНОСТИ