Страны ЕС согласовали восьмой пакет санкций против России

В санкционный список ЕС также попадет еще больше россиян. Также предусмотрен запрет на оказание IT и юридических услуг российским компаниям.

Ожидается, что новые ограничения начнут действие на этой неделе после их официального письменного одобрения государствами-членами.

Новые ограничения против России в ЕС были предложены в конце сентября на фоне проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

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