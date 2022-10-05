Страны ЕС согласовали восьмой пакет санкций против России

Страны-члены Евросоюза пришли к соглашению по новому пакету санкций против России, сообщает информационное агентство ČTK со ссылкой на чешское представительство в ЕС.
«Частью восьмого пакета санкций является соглашение о введении предельных цен на российскую нефть. ЕС также продлит запрет на экспорт определенных стратегических технологий в Россию, а также импорт российской продукции», — говорится в сообщении.
В санкционный список ЕС также попадет еще больше россиян. Также предусмотрен запрет на оказание IT и юридических услуг российским компаниям.
Ожидается, что новые ограничения начнут действие на этой неделе после их официального письменного одобрения государствами-членами.
Новые ограничения против России в ЕС были предложены в конце сентября на фоне проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
Фото на обложке: Unsplash
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