Россияне рассказали, сколько ежемесячно откладывают на будущее

В среднем россияне ежемесячно откладывают на будущее 8,7 тыс. рублей. При этом долгосрочные сбережения, в том числе на пенсию, делает только каждый пятый. Об этом говорится в исследовании СберНПФ, с результатами которого ознакомились «Известия».

В то же время 77% россиян после выхода на пенсию планируют жить в основном на госвыплаты. При этом только 8% граждан разобрались, как рассчитывается государственная пенсия.

По словам проректора Российской экономической школы Максима Буева, если с 30 лет начать откладывать по 9 тыс. рублей, то к старости можно будет накопить на квартиру в одном из регионов и сдавать ее в аренду. По его мнению, для достойной старости к 60-65 годам на счету должна лежать сумма, равная пяти-восьми годовым доходам.

В пресс-службе Минфина отметили, что отношение россиян к финансовой грамотности сегодня изменилось. Заметно увеличилась доля людей, которые самостоятельно принимают решения о своих деньгах и сравнивают разные варианты при выборе услуг или продукта.

Кроме того, в министерстве добавили, что граждане все активнее пользуются современными инструментами и онлайн-сервисами для управления финансами.

Ранее гендиректор «Эксперты бизнес-планирования» Николай Журавлев назвал RB.RU пять вредных привычек, которые мешают накопить и добиться желаемого уровня достатка. Среди них — неконтролируемые траты, зависимость от кредитов и т. д.

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