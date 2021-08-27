Еврокомиссия намерена проверить поглощение производителя чипов Arm компанией Nvidia

Еврокомиссия (ЕК), вероятно, уже в сентябре начнет официальную проверку запланированной покупки британского производителя микрочипов Arm Holdings американской компанией Nvidia за $54 млрд.

ЕК начнет проверку после того, как Nvidia официально уведомит власти Евросоюза (ЕС) о планах покупки, сообщает Financial Times. При этом компания планирует подать заявку в первой половине сентября. Неофициальное обсуждение сделки представителями Nvidia и регулирующими органами ЕС ведется уже несколько месяцев.

В ЕС решили провести проверку после сообщения Управления по вопросам конкуренции и рынков (Competition and Markets Authority, CMA) Соединенного Королевства, которое по итогам предварительной проверки сделки заявило, что это слияние вызывает у него серьезное опасения с точки зрения конкуренции.

CMA пришло к выводу, что сделка может «сдерживать инновации на ряде рынков», в том числе потому, что Nvidia получит возможность ограничить доступ конкурентов к технологиям Arm.

CMA рекомендовал провести углубленное изучение сделки. Кроме того, Великобритания может принять решение заблокировать поглощение по соображениям национальной безопасности.

Власти Великобритании начали расследование предстоящей сделки техно-гиганта NVIDIA и британского разработчика микропроцессоров Arm в апреле 2021 года. Arm разрабатывает микросхемы для многих мобильных устройств. Клиентами компании являются Apple, Microsoft, Amazon и другие технологические компании.

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