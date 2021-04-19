В Великобритании началось расследование сделки NVIDIA и Arm на $40 млрд

Власти Великобритании объявили о начале расследования предстоящей сделки техно-гиганта NVIDIA и британского разработчика микропроцессоров Arm. Чиновники увидели в ней возможную угрозу национальной безопасности.

Отчет о возможных последствиях сделки для государства должен быть подготовлен до 30 июля.

Сделка по поглощению NVIDIA компании Arm оценивается в $40 млрд и может стать крупнейшей в истории индустрии, сообщает CNBC. Кроме того, отмечает телеканал, слияние таких крупных компаний может навсегда изменить индустрию производства микрочипов.

Arm разрабатывает микросхемы для большинства мобильных устройств – ее продукция используется почти в каждом смартфоне. Клиентами компании являются Apple, Microsoft, Amazon и другие технологические компании.

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Фото: Hairem / Shutterstock.com