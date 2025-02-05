Специалисты Nvidia научили роботов повторять движения Криштиану Роналду
Специалисты Nvidia совместно с учеными из Университета Карнеги — Меллона научили антропоморфных роботов повторять движения Криштиану Роналду, Коби Брайанта и других спортсменов. Об этом сообщает Decrypt.
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Методика получила название Aligning Simulation and Real Physics (ASAP). Ученые использовали видео с движениями людей и создавали компьютерную симуляцию, в которой искусственный интеллект учился повторять за человеком.
В результате антропоморфные роботы G1 от китайской компании Unitree стали способны воспроизводить движения известных спортсменов, например, фирменный прыжок Роналду и бросок Брайанта. ASAP позволила уменьшить количество ошибок в отслеживании движений на 52,7% по сравнению с предыдущими методиками, благодаря чему роботы стали способны выполнять сложные, ранее недоступные маневры, отмечает Decrypt.
Видео: Agile Whole-body Skills, Cristiano Ronaldo. Источник: ASAP
Движения роботов все еще выглядят достаточно неуклюже, но теперь это связано с несовершенством самих устройств, а не программного обеспечения. Дело в том, что у антропоморфных роботов все еще меньше точек артикуляции, чем у человека, пишет издание.
30 декабря Nvidia заявила, что уже в первой половине 2025 года выпустит компактные компьютеры последнего поколения Jetson Thor для человекоподобных роботов — комплексное решение с рядом компонентов от отдельных чипов до полноценного обучающего и контролирующего роботов ПО. По словам вице-президента Nvidia по робототехнике Дипа Таллы, грядет революция в области искусственного интеллекта и пришествие «физического ИИ». В этот «переломный момент» для рынка Nvidia хочет быть в числе лидеров, добавил Талла.
Фото на обложке: Maksim Ladouski / Shutterstock / FOTODOM
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