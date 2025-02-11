Reuters: OpenAI завершит разработку своего первого ИИ-чипа в 2025 году
OpenAI завершит разработку первого поколения собственных ИИ-чипов до конца 2025 года, сообщили осведомленные источники Reuters. Агентство отметило, что таким образом компания планирует снизить свою зависимость от главного производителя процессоров — Nvidia.
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По словам собеседников, в ближайшие месяцы OpenAI завершит проект своего первого чипа и запустит его в производство на заводах Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). В OpenAI и TSMC отказались от комментариев Reuters.
Агентство пишет, что хотя OpenAI стремится начать массовое производство процессоров на мощностях TSMC в 2026 году, отправка первого проекта на завод обойдется в десятки миллионов долларов и займет около шести месяцев. Сроки могут сократиться, если OpenAI заплатит больше за ускоренное производство.
Разработка чипа может обойтись OpenAI в $500 млн за одну версию, заявили Reuters источники в отрасли. При этом эти расходы могут удвоиться при создании необходимого ПО и периферийных устройств.
Источники пояснили, что OpenAI рассматривает будущий процессор как инструмент для улучшения своих позиций в переговорах с другими производителями чипов. После выпуска первого процессора команда инженеров планирует разработать более продвинутые чипы.
В начале февраля гендиректор OpenAI Сэм Альтман сообщил о планах создать девайс на основе ИИ, который «заменит смартфоны». По словам предпринимателя, он собирается реализовать проект совместно с Джони Айвом — бывшим главным дизайнером Apple.
Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock
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