Функция ЭКГ появится на Apple Watch в России

Apple добавит приложение «ЭКГ» в часы Apple Watch Series 4 и более новые модели в России. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

Функция будет доступна с выходом следующего обновления программного обеспечения вместе с iOS 14.2 и watchOS 7.1.

Пользователи смогут самостоятельно снимать электрокардиограмму с запястья, а при таких симптомах, как учащенное или нерегулярное сердцебиение, приложение запишет сердечный ритм и поможет сообщить об этом врачу.

Изображения: пресс-служба Apple

Уведомления о нерегулярном сердечном ритме могут приходить пользователям Apple Watch Series 3 или новее. Устройство периодически проверяет ритм сердца в фоновом режиме и присылает уведомление в случае обнаружения нерегулярного ритма, вызванного мерцательной аритмией.

Пользователи могут записать ЭКГ после уведомления о нерегулярном сердечном ритме или в любой другой момент — достаточно открыть новое приложение на устройстве и удерживать палец на колесике Digital Crown.

При касании колесика электрическая цепь замыкается и измеряются электрические сигналы в сердце. После 30 секунд измерения определяется характер сердцебиения: мерцательная аритмия, синусовый ритм, низкий или высокий пульс или неопределенный результат.

Все записываемые данные, ассоциированные с ними классификаторы и любые распознанные симптомы хранятся в приложении «Здоровье». Пользователь может поделиться результатами измерений в формате PDF с лечащим врачом.

Приложение «ЭКГ» и функция уведомления о нерегулярном сердечном ритме не являются медицинскими устройствами. Приложение и уведомления не предназначены для медицинских целей, консультаций с врачом и самостоятельной постановки диагноза, отмечается в сообщении.