Банк России зарегистрировал второй банк Ozon — первый попал под санкции США

Ozon зарегистрировал свой второй банк – «Еком банк» – и получил на него универсальную банковскую лицензию. Первый банк Ozon – «Ozon банк» – ранее попал под санкции США как связанный с «Совкомбанком».

Банк России зарегистрировал «Еком банк» – новый банк в структуре компании Ozon. Информация об этом содержится в реестре кредитных организацией ЦБ РФ, а также в ЕГРЮЛ, с выпиской из которого ознакомился RB.

В отличие от «Ozon банка», который имеет базовую банковскую лицензию с ограниченным кругом возможностей, новый «Еком банк» получил универсальную лицензию, что позволит Ozon запускать больше сервисов для B2C и B2B сегментов.

Уставный капитал «Еком банка» составляет 3,6 млрд рублей. Председателем правления банка стал глава «Ozon банка» Андрей Личманов.

«Ozon банк» попал в первую волну санкций США в отношении России из-за военной операции на Украине. Банк маркетплейса Ozon включили в санкционный список как аффилированный с «Совкомбанком».

Именно у «Совкомбанка» Ozon купил «Оней банк», который позже переименовал в «Ozon банк», однако сделка была закрыта еще в 2021 году. Ozon обратился в управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США с требованием исключить принадлежащий компании «Ozon Банк» из санкционного списка США.

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