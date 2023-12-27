Суд в Москве назначил издательству «Эксмо» 900 тыс рублей штрафа по делу о пропаганде ЛГБТ

Суд в Москве назначил издательству «Эксмо» штраф в размере 900 тыс. рублей по делу о пропаганде ЛГБТ. Причиной послужили фрагменты комикса «Голубь Геннадий», который издавала компания.

«27 декабря 2023 года постановлением Зеленоградского районного суда города Москвы общество с ограниченной ответственностью "Издательство "ЭКСМО" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола)», — говорится в сообщении telegram-канала «Московские суды общей юрисдикции».

Поводом для судебного разбирательства стал комикс украинской художницы Koro. В ноябре депутат Александр Хинштейн возмутился «формированием гомосексуальных установок» данным произведением. По словам парламентария, в отношении издательства было возбуждено дело.

Ранее в августе «Эксмо» получило 51% в издательстве Popcorn Books, специализирующемся на выпуске литературы в жанре young-adult. Компания тогда сообщила о намерении инвестировать в развитие комиксов, а также пообещала не вмешиваться в редакционную политику Popcorn Books.

Издательство Popcorn Books выпустило роман Елены Малисовой и Катерины Сильвановой «Лето в пионерском галстуке», который стал бестселлером. Но книгу сняли с продаж после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Также по запросу Александра Хинштейна в отношении издательства было заведено уголовное дело.

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