«Эксмо» получило 51% в издателе романа «Лето в пионерском галстуке»

Издательская компания «Эксмо» получила 51% в Popcorn Books, специализирующемся на выпуске литературы в жанре young-adult, пишет РБК. «Эксмо» намерено инвестировать в развитие комиксов и африканских новелл. В компании пообещали не оказывать влияния на редакционную политику.

О том, что «Эксмо» хочет развивать направление комиксов, стало известно в конце июле. До конца года компания планирует заключить контракты с двадцатью авторами. У «Эксмо» истекает договор с Disney, которому принадлежат права на комиксы Marvel.

«Эксмо» является одной из крупных издательских групп в России. По итогам первого полугодия 2023 года компания заняла вторую позицию по числу общего тиража непериодических изданий (20 млн экземпляров), уступив лишь «Просвещению».

Издательство Popcorn Books работает с 2018 года. Как указано на сайте компании, Popcorn Books делает фокус на произведениях, затрагивающих «неудобные» темы. В частности, вопросы самоидентификации, расизма и сексизма. В 2021 году издательство выпустило роман Елены Малисовой и Катерины Сильвановой «Лето в пионерском галстуке». Произведение получило большую популярность.

По итогам первого полугодия 2022 года роман стал самым продаваемым в денежном выражении произведением в сегменте художественной литературы.

Однако после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ «Лето в пионерском галстуке» сняли с продажи. В конце прошлого года в отношении Popcorn Books возбудили уголовное дело за пропаганду ЛГБТ по запросу депутата Александра Хинштейна. Тогда парламентарий выразил надежду, что издательство «получит по заслугам».

До сделки с «Эксмо» 100% ООО «Попкорн Букс» владел Денис Котов — основатель книжной сети «Буквоед». Он купил актив минувшим летом. До этого 65% издательства принадлежали ирландской Bookmate Limited, еще 24,5% — гендиректору издательства Individuum Алексею Докучаеву. Оставшиеся 10% сохранялись за бывшим гендиректором Bookmate в России Андрем Баевым (саму компанию и Баева российский Минюст признал иноагентами).

В 2022 году ООО «Попкорн Букс» получило 44,7 млн рублей выручки и 1 тыс. рублей чистой прибыли.

Фото на обложке: GNT STUDIO / Shutterstock