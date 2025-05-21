В России запустят экспериментальный контроль мигрантов через смартфоны
С 1 сентября 2025 года власти Москвы и Подмосковья начнут эксперимент по отслеживанию местоположения иностранных граждан, въезжающих в столичный регион. Законопроект был утвержден депутатами Госдумы 20 мая, пишет «Коммерсантъ».
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Согласно документу, эксперимент будет касаться всех иностранных граждан, не требующих визы для въезда в Россию. Исключения составят несовершеннолетние, дипломаты и граждане Беларуси. Мигранты должны будут пройти дактилоскопию и сделать биометрическую фотографию в миграционном центре, где они установят специальное мобильное приложение и дадут согласие на обработку персональных данных.
Предполагается, что приложение будет использоваться для мониторинга геолокации, а мигранты обязаны будут сообщать о смене места проживания в течение трех рабочих дней в МВД. В случае несоответствия иностранцы будут внесены в реестр, что может привести к их высылке из страны. Законодатели надеются, что новый механизм усилит контроль в миграционной сфере и снизит уровень правонарушений.
- В начале мая Генеральная прокуратура предложила поправки к своему приказу, которые призваны усилить надзор за соблюдением миграционного законодательства. Прокуроры будут следить за исполнением законов, касающихся оперативно-розыскной деятельности по выявлению миграционных преступлений, включая те, которые имеют экстремистскую направленность.
Фото на обложке: Oleg Elkov / Shutterstock / FOTODOM
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