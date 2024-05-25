Эксперт Бабин спрогнозировал курс доллара до конца мая

На торгах 24 мая рубль сначала немного дешевел, но затем стал активно укрепляться, после чего были обновлены максимумы с января. Доллар торговался у отметки 89,5 рублей, а евро был ниже 97 рублей.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что за укрепление рубля отвечает фактор налогового периода.

«Правда, уже в начале следующей недели он сойдет на нет в связи с прохождением пика фискальных платежей экспортеров. В то же время их валютная выручка может продолжать сокращаться как из-за существенного снижения нефтяных цен за последние полтора месяца, так и проблем с поставками ключевых сырьевых товаров потребителям из-за санкций и геополитики», — говорит Дмитрий Бабин.

Он также отмечает, что российский долговой рынок показывает высокие темпы нисходящего движения. Индекс гособлигаций RGBI падает уже шесть сессий подряд, был обновлен минимум за последние два года.



По словам Бабина, давление на котировки ОФЗ указывает на то, что в ближайшее время Банк России не приступит к устойчивому снижению ключевой ставки. Это несет высокие риски инфляции, несмотря на то, что сейчас она заметно замедлилась.

«Однако необходимо увидеть закрепление этой тенденции по меньшей мере на краткосрочном горизонте», — добавил эксперт.

Что касается курса валюты на выходные и понедельник, то Банк России установил его на отметке 89,7 рублей для доллара (-55 копеек) и 97,1 рублей для евро (-78 копеек).

Ранее мы писали о том, что аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова спрогнозировала курс доллара и евро до конца весны. Она говорила о диапазоне 88-95 рублей для доллара и 92-102 рубля для евро.

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