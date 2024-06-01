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Эксперт «БКС Мир инвестиций» дал прогноз по будущему рубля в долгосрочном горизонте

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Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

На торгах в пятницу российская валюта сначала резко снижалась и обновила недельный минимум. Доллар достиг 90,4 рубля, евро оказался выше 98 рублей. Затем дневные потери рубль отыграл и стал восстанавливаться. 

Эксперт «БКС Мир инвестиций» дал прогноз по будущему рубля в долгосрочном горизонте

Мнением о том, что с ним произойдет дальше с RB.RU поделился эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Поддержку рублю может оказывать желание многих спекулятивно настроенных участников рынка зафиксировать прибыль на недельных максимумах курсов основных валют, установленных к рублю. К тому же многие после его активного укрепления в этом месяце опасаются, что он возобновит данную динамику», — говорит специалист.

Если говорить о долгосрочном горизонте планирования, то по мнению эксперта, рубль может продолжать умеренно дешеветь из-за вероятного дисбаланса между спросом на зарубежную валюту и ее предложением, который вызван количественным сокращением экспорта из-за санкций и геополитики. Негативно на курсе могут сказаться и существенно возросшие расходы госбюджета.

Безусловно, влияние на курс валют может оказать и прогнозируемое повышение ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России.

Ранее мы писали о том, что такое валютный риск, рассказали о методах и способах оценки и управления.

Фото на обложке: Paolinio / https://pixabay.com/

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