Валютный риск: что это, виды, методы и способы оценки и управления

Валютный риск особенно актуален для компаний, которые работают с международными рынками. Валютный риск связан с нестабильностью валютных курсов, которые могут резко изменяться под воздействием экономических и политических факторов. Марианна Мовсесян, генеральный директор инвестиционной компании New Venture Brokerage, рассказала, как происходит расчет валютного риска, что такое управление валютным риском, какие методы управления валютными рисками применяются и как правильный менеджмент позволяет свести риски к нулю. В статье также узнаете, какие виды валютных рисков существуют.

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Что такое валютные риски

Финансовые убытки по причине колебаний обменных курсов валют. Чаще всего с таким видом риска сталкиваются компании, которые ведут расчеты в различных валютах. Из-за резкого изменения курса компания может столкнуться с необходимостью изменить сумму платежа, чтобы компенсировать валютную разницу.

Валютные риски грозят тем компаниям, которые ведут международную деятельность, а также инвесторам, которые вкладываются в зарубежные активы.

Виды валютных рисков

Основные валютные риски делятся на три вида:

Трансляционные риски наступают в случае, когда компания с международным присутствием сталкивается с изменениями стоимости своих консолидированных финансовых отчетов, которые вызваны колебаниями валютных курсов. Это происходит, когда головной офис находится в одной стране, а филиалы — в других странах с разными валютами. Изменения обменного курса могут привести к тому, что активы и обязательства филиалов, которые выражены в местной валюте, будут иметь разную стоимость при переводе в валюту материнской компании;

наступают в случае, когда компания с международным присутствием сталкивается с изменениями стоимости своих консолидированных финансовых отчетов, которые вызваны колебаниями валютных курсов. Это происходит, когда головной офис находится в одной стране, а филиалы — в других странах с разными валютами. Изменения обменного курса могут привести к тому, что активы и обязательства филиалов, которые выражены в местной валюте, будут иметь разную стоимость при переводе в валюту материнской компании; Экономические валютные риски возникают в случае, если резкие изменения валютных курсов приводят к изменению экономического состояния в стране. Например, усиление российской валюты приводит к сокращению рублевой выручки экспортеров, что потенциально угрожает стабильности фондового рынка;

возникают в случае, если резкие изменения валютных курсов приводят к изменению экономического состояния в стране. Например, усиление российской валюты приводит к сокращению рублевой выручки экспортеров, что потенциально угрожает стабильности фондового рынка; Операционный валютный риск связан с изменением валютных курсов, из-за которых компания получит недостаточно денег. Этот риск актуален как для экспортеров, так и для импортеров различной продукции.

Методы валютного риска

Валютно-финансовый риск возникает из-за изменений курсов валют. Чтобы его уменьшить, используются следующие методы:

Форвардные контракты. Опционы. Хеджирование. Диверсификация.

Например, российская компания торгует с Китаем и использует форвардный контракт, чтобы зафиксировать курс юаня или опцион, чтобы можно было продать валюту по выгодной цене. Так компания снижает валютно-финансовый риск и стабилизирует свои доходы.

Факторы

Колебания курсов валют — главный фактор возникновения валютных рисков. Они зависят от процентных ставок, инфляционного уровня, экспортной структуры экономики страны и общего состояния валютного рынка.

Например, при повышении процентных ставок инвесторы склонны вкладываться в национальную валюту. Рост инфляции влияет на снижение курса национальной валюты по отношению к валютам других стран, где экономика находится в более стабильном состоянии.

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Развитие экспорта напрямую связано с повышением спроса на товары страны и валютой для их оплаты.

Государства могут влиять на валютный курс, продавая или покупая валюту из своих резервов. Совместные действия нескольких стран могут значительно изменить динамику курсов.

Политическая нестабильность также влияет на доверие к национальной валюте.

Управление валютными рисками

Для управления такого рода рисками важна оценка валютного риска: насколько он опасен или, наоборот, выгоден компании; какие убытки несет за собой.

Чтобы повлиять на снижение валютного риска, компании и банки применяют специальные стратегии управления валютными рисками. Рассмотрим главные методы валютных рисков:

Нейтральный подход. Этот вариант подходит для компаний с небольшим количеством валютных операций, где колебания курса не влияют на прибыль. Например, банк может ограничить количество валютных сделок: у клиентов будет возможность открывать вклады в евро, долларах или юанях, но снимать наличные в иностранной валюте можно будет только в ограниченном размере и только в кассе. Остальные деньги будут выдаваться в рублях по курсу на момент снятия. Увеличение валютного риска. Подход позволяет зарабатывать на колебаниях валютного курса. Ранее банки выдавали ипотеку и другие кредиты в иностранной валюте. Это было выгодно для клиентов из-за более низкой процентной ставки и возможности получить наличные доллары или евро для расходов за границей. Банк получал прибыль при росте курса, а в случае его снижения выигрывал клиент, так как сумма его долга уменьшалась. Страхование валютных рисков. Цель этого подхода — минимизировать убытки. Избегание валютных рисков. Компании или физические лица могут отказаться от операций в нестабильном валютном сегменте. Однако при работе с иностранными партнерами такой подход не всегда возможен.

Перед принятием решения о стратегии управления валютными рисками, необходимо:

идентифицировать риски;

оценить их масштаб;

просчитать влияние на экономические показатели;

определить цели мероприятия;

разработать модель управления рисками, которая будет учитывать затраты, прибыль и вероятные потери.

Существуют различные модели управления:

федеративная;

централизованная;

оптимизированная.

Также можно использовать трейдинг, который при удачном раскладе может приносить не только минимизацию потерь, но и значительную прибыль.

Как минимизировать валютные риски?

Чтобы снизить валютные риски компании, применяется хеджирование (страхование).

Правильно подобранный для конкретного валютного риска инструменты и алгоритм хеджирования позволяют уменьшить валютный риск экспортера или импортера.

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Для управления валютным риском компании и инвесторы используют различные финансовые инструменты и стратегии хеджирования. В частности, защита от валютного риска может быть обеспечена с помощью форвардных операций, опционов, фьючерсных контрактов и валютных свопов.

Форвардные операции

Этот инструмент позволяет фиксировать будущий обменный курс для операций, которые еще не произошли, что обеспечивает больший контроль валютного риска. Компания может заключить контракт на покупку валюты по определенному курсу, чтобы гарантировать стабильность выплат.

Опционы

Такие контракты позволяют компании продавать валюту по определенному курсу, но они необязательно должны быть использованы. В случае более выгодной ситуации операцию можно не исполнять или исполнить частично.

Хеджирование валютных рисков

Хеджирование требует существенных финансовых вложений, что делает этот инструмент менее привлекательным для небольших компаний и розничных инвесторов. Важно, чтобы затраты на хеджирование не превышали суммы возможных рисков, иначе применение инструмента не имеет смысла. Компания также может отказаться от хеджирования, если при оценке эффективности признает риск приемлемым и не угрожающим операционной деятельности. Акционеры могут санкционировать запрет на хедж, так как готовы принимать эти риски осознанно и рассматривают валютный риск как благоприятный фактор для стоимости компании. Например, если компания получает выручку в иностранной валюте, а тратит средства на производство в рублях. В случае ослабления национальной валюты компания может использовать валютный риск себе на пользу.

Комплексная финансовая операция, которая требует подготовки и сопровождения. Рассмотрим особенности этого инструмента:

Фьючерсный контракт

Такие контракты похожи на форвардные, однако торгуются они на бирже. Они стандартизированы по количеству и сроку действия, что делает их более ликвидными и доступными для трейдеров.

Своп

Это соглашения между двумя компаниями об обмене валюты по фиксированному курсу. Такой инструмент особенно популярен в случае выплаты кредита в иностранной валюте.

Страхование валютных рисков

Помогает защититься от колебаний курсов валют. Рассмотрим, как это работает:

Заключается договор страхования;

Устанавливается фиксированный курс;

Выплаты по договору компенсируют потери.

Компания занимается экспортом товаров в другую страну и страхует доходы в местной валюте от падения курса. Если курс падает, страховая компания покрывает разницу, сохраняя прибыль компании на стабильном уровне. Это позволяет бизнесу планировать финансовые операции без риска значительных убытков.

Что это дает компании:

Стабильность доходов. Финансовое планирование. Конкурентное преимущество.

Итог

Тема валютных рисков крайне важна для компаний, основу деятельности которых составляют операции с валютой. Заранее продумав систему риск-менеджмента, инвесторы могут значительно обезопасить себя от возникновения убытков и минимизировать потери.



Но далеко не каждая компания готова внедрять страхование и хеджирование, чтобы контролировать валютный риск. Инструменты, которые нужны для этого, требуют профессиональных знаний и умений.

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