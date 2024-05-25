Эксперт Зарипов рассказал, что ждет туристов из-за рекордной ключевой ставки в Турции

Центробанк Турции не поменял ключевую ставку, сохранив ее на рекордном уровне в 50% годовых. По мнению доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Ильяса Зарипова, такое решение не стало неожиданным для рынка.

Летний курортный сезон «выручает» Турцию, помогают в этом туристы из Европы и России, они увеличивают доходы в иностранной валюте, снижают безработицу, помогают сдерживать инфляцию.

По мнению эксперта, которое приводит «Российская газета», курс лиры серьезно измениться не должен. Стоимость отелей и путевок тоже. Дело в том, что цены на туристические услуги уже давно «привязаны» к евро и доллару, а да и изменений в экономике Турции не случилось.

Он также считает, что если отельеры решат резко поднять цены, то спрос на их услуги тут же упадёт, потому что у туристов из России и Европы сейчас не очень много денег, что вынудит цены снизить.

Ранее мы писали о том, что Шри-Ланка с 1 июня отменит бесплатный безвизовый режим для россиян. Туристы теперь должны будут заплатить примерно $100, в эту стоимость войдет сервисный сбор и плата за предоставление услуги.

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