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Шри-Ланка введет платные визы для россиян с 1 июня

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Шри-Ланка с 1 июня отменит бесплатный безвизовый режим для россиян. Туристы будут оплачивать визу – она обойдется примерно в $100, включая сервисный сбор и плату за предоставление услуги. Визы Шри-Ланки для россиян были бесплатными с ноября 2023 года.

Шри-Ланка введет платные визы для россиян с 1 июня

С 1 июня 2024 года Шри-Ланка возобновляет программу платных виз для граждан нескольких государств, в том числе России. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

Виза на Шри-Ланку станет платной для граждан РФ всех возрастов. 75$ составит стоимость самой электронной визы, сервисный сбор обойдется в 18,5$, еще 9$ придется заплатить за предоставление услуги.

Программа бесплатных виз для граждан России, Китая, Индии, Японии и еще нескольких государств действовала с ноября 2023 года. Ее ввели как меру для восстановления туристической отрасли страны.

Фото на обложке: alionabirukova / Shutterstock

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