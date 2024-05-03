Шри-Ланка введет платные визы для россиян с 1 июня

Шри-Ланка с 1 июня отменит бесплатный безвизовый режим для россиян. Туристы будут оплачивать визу – она обойдется примерно в $100, включая сервисный сбор и плату за предоставление услуги. Визы Шри-Ланки для россиян были бесплатными с ноября 2023 года.
С 1 июня 2024 года Шри-Ланка возобновляет программу платных виз для граждан нескольких государств, в том числе России. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.
Виза на Шри-Ланку станет платной для граждан РФ всех возрастов. 75$ составит стоимость самой электронной визы, сервисный сбор обойдется в 18,5$, еще 9$ придется заплатить за предоставление услуги.
Программа бесплатных виз для граждан России, Китая, Индии, Японии и еще нескольких государств действовала с ноября 2023 года. Ее ввели как меру для восстановления туристической отрасли страны.
Фото на обложке: alionabirukova /
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