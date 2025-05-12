Эксперты спрогнозировали убытки в непродовольственном ритейле на 2025 год
По прогнозам вице-президента Союза торговых центров России Алексея Блюмкина, около половины крупнейших непродовольственных ритейлеров могут оказаться в зоне убытков в 2025 году, пишет «Коммерсантъ».
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Руководитель отдела аренды торговых площадей CORE.XP Надежда Цветкова согласна с этим сценарием, ссылаясь на провальные результаты первого квартала: уменьшение продаж на 30–35% стало реальностью для многих компаний.
Статистика активности. По данным «Платформы ОФД», покупательская активность в сегменте одежды и обуви в январе—марте сократилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек увеличился всего на 3% — до 3,4 тыс. рублей, что не покрывает годовую инфляцию, составившую 10,3%.
Прогноз убытков. В СТЦ полагают, что крупные игроки сектора могут получить значительные убытки. Так, основное юридическое лицо сети обуви Kari может столкнуться с чистым убытком в 6,4 млрд рублей, «Спортмастер» может потерять до 12,2 млрд рублей, ТВОЕ — 1,4 млрд рублей, «Подружки» — 1,7 млрд рублей. Эти компании уже демонстрировали убытки. Эксперты полгают, что потери понесут и ритейлеры, которые раньше были в плюсе. Блюмкин обозначил возможный убыток юрлица Hoff в 1,3 млрд рублей, Ostin в 458 млн рублей.
Генеральный директор сети «Подружки» Станислав Мелингер не согласен с прогнозами касательно своей компании, но признает общую сложность текущей рыночной конъюнктуры.
Что в перспективе? Снижение спроса на одежду и обувь становится долгосрочным трендом на фоне растущей конкуренции и изменений в потребительском поведении. По мнению Зульфии Шиляевой из CMWP, многие покупатели переходят на сберегательную модель потребления, отказавшись от массовых покупок. При этом растет и доля онлайн-продаж, что усложняет ситуацию для традиционного ритейла. Блюмкин считает, что в условиях негативных финансовых результатов ритейлеры могут начать обсуждать снижение арендных ставок и закрытие убыточных магазинов, что станет причиной увеличения вакантных площадей в торговых центрах.
- Продуктовые торговые сети уже начали отказываться от краткосрочных скидок. По данным аналитической компании «Нильсен», с марта 2024 года по февраль 2025 года доля акций с краткосрочными скидками снизилась с 31 до 24%.
Фото на обложке: Maltsev Semion / Shutterstock / FOTODOM
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