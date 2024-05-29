«Экспобанк» купил российскую «дочку» британского банка HSBC. Сделка закрыта, ее сумма не разглашается. В 2022 году HSBC оценила свои потери от ухода из России в $300 млн.
«Экспобанк» закрыл сделку по покупке российского дочернего предприятия британской финансовой группы HSBC. Сделка по покупке 100% ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» закрыта, говорится в пресс-релизе «Экспобанка».
Сумма сделки не разглашается. В 2022 году HSBC ушел с российского рынка и в отчете оценил свои потери в $300 млн.
Стороны договорились о сделке еще в июле 2022 года, но ее неоднократно переносили.
«Экспобанк» входит в список 40 крупнейших российских банков. До 2011 года он был дочерним предприятием Barclays.
Фото на обложке: BalkansCat /
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