«Экспобанк» купил российскую «дочку» британского банка HSBC. Сделка закрыта, ее сумма не разглашается. В 2022 году HSBC оценила свои потери от ухода из России в $300 млн.

«Экспобанк» закрыл сделку по покупке российского дочернего предприятия британской финансовой группы HSBC. Сделка по покупке 100% ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» закрыта, говорится в пресс-релизе «Экспобанка».

Сумма сделки не разглашается. В 2022 году HSBC ушел с российского рынка и в отчете оценил свои потери в $300 млн.

Стороны договорились о сделке еще в июле 2022 года, но ее неоднократно переносили.

«Экспобанк» входит в список 40 крупнейших российских банков. До 2011 года он был дочерним предприятием Barclays.

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