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HSBC и «Экспобанк» «далеко продвинулись» в переговорах о продаже российского подразделения

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Международная финансовая группа HSBC ведет переговоры о продаже своего российского подразделения «Экспобанку».

HSBC и «Экспобанк» «далеко продвинулись» в переговорах о продаже российского подразделения

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два «осведомленных источника», которые утверждают, что стороны «далеко продвинулись» в обсуждении сделки.

Согласно рейтингу Forbes, банк HSBC входил в топ самых надежных в нашей стране. Розничные операции кредитор прекратил еще в 2011 году, но до настоящего времени работал с корпоративными клиентами.

По состоянию на 2021 год активы российского подразделения составили более 89 млрд рублей. А в феврале 2022 года, как сообщало агентство Reuters, HSBC начал активно сворачивать операции с некоторыми отечественными банками (в их числе ВТБ и ВЭБ.РФ).

«Экспобанк» интересуется уже не первым финансовым институтом, покидающим РФ: наряду с «Ресо-Гарантией» и «Росбанком» банк российского предпринимателя Игоря Кима заглядывался на активы Citigroup.

Фото на обложке: Joshua Lawrence / Unsplash

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