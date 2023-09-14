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Сын основателя МЦСТ ищет средства на разработку нового процессора «Эльбрус-Б» — «Ъ»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В России хотят разработать новый процессор «Эльбрус-Б», выяснил «Коммерсантъ», на проект может потребоваться 30 млрд рублей инвестиций. Автором такой инициативы стал советник замглавы «Ростеха» Евгений Бабаян, сын основателя МЦСТ Бориса Бабаяна.

Сын основателя МЦСТ ищет средства на разработку нового процессора «Эльбрус-Б» — «Ъ»

Источники, близкие к МЦСТ, которая производит процессоры «Эльбрус», отмечают, что дизайн-центр к проекту не имеет отношения.

Издание ссылается на повестку конференции в «Ростехе», где искали инвесторов для технологических проектов. Так, в повестке упоминается «новая параллельная вычислительная система "Эльбрус-Б"». Докладчиками по проекту стали советник заместителя гендиректора «Ростеха» и гендиректор АНО «Цифровая страна» Евгений Бабаян и член-корреспондент РАН Борис Бабаян.

Как рассказал собеседник издания, «Эльбрус-Б» предусматривает разработку высокопроизводительного процессора. При этом производить его можно на российских предприятиях, «не обладающих передовыми технологиями».

Речь идет о топологических нормах 60 нанометров и больше. По словам источника, Евгений Бабаян ищет инвесторов для организации дизайн-центра для выпуска опытной партии. За три года в проект может быть вложено 30 млрд рублей.

В «Ростехе» подтвердили «Коммерсанту», что «команда Евгения Борисовича ведет консультации с ГК относительно перспектив проекта».

При этом источник издания утверждает, что пока это лишь идея и инвестировать еще не во что. Причем подобный проект обсуждается уже давно.

Другой источник говорит, что «Эльбрус-Б» это личный проект Бабаяна, который не имеет отношения к МЦСТ.

МЦСТ, разработчик отечественных процессоров «Эльбрус», попал под западные санкции после ввода российских войск на территорию Украины. Компания в прошлом году перенесла производство из Тайваня на российское предприятие «Микрон» в Зеленограде. 

Фото на обложке: volodyar / Shutterstock

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