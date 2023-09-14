Сын основателя МЦСТ ищет средства на разработку нового процессора «Эльбрус-Б» — «Ъ»

В России хотят разработать новый процессор «Эльбрус-Б», выяснил «Коммерсантъ», на проект может потребоваться 30 млрд рублей инвестиций. Автором такой инициативы стал советник замглавы «Ростеха» Евгений Бабаян, сын основателя МЦСТ Бориса Бабаяна.

Источники, близкие к МЦСТ, которая производит процессоры «Эльбрус», отмечают, что дизайн-центр к проекту не имеет отношения.

Издание ссылается на повестку конференции в «Ростехе», где искали инвесторов для технологических проектов. Так, в повестке упоминается «новая параллельная вычислительная система "Эльбрус-Б"». Докладчиками по проекту стали советник заместителя гендиректора «Ростеха» и гендиректор АНО «Цифровая страна» Евгений Бабаян и член-корреспондент РАН Борис Бабаян.

Как рассказал собеседник издания, «Эльбрус-Б» предусматривает разработку высокопроизводительного процессора. При этом производить его можно на российских предприятиях, «не обладающих передовыми технологиями».

Речь идет о топологических нормах 60 нанометров и больше. По словам источника, Евгений Бабаян ищет инвесторов для организации дизайн-центра для выпуска опытной партии. За три года в проект может быть вложено 30 млрд рублей.

В «Ростехе» подтвердили «Коммерсанту», что «команда Евгения Борисовича ведет консультации с ГК относительно перспектив проекта».

При этом источник издания утверждает, что пока это лишь идея и инвестировать еще не во что. Причем подобный проект обсуждается уже давно.

Другой источник говорит, что «Эльбрус-Б» это личный проект Бабаяна, который не имеет отношения к МЦСТ.

МЦСТ, разработчик отечественных процессоров «Эльбрус», попал под западные санкции после ввода российских войск на территорию Украины. Компания в прошлом году перенесла производство из Тайваня на российское предприятие «Микрон» в Зеленограде.

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