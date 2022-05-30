Разработчик процессоров «Эльбрус» перенесет их производство из Тайваня в Зеленоград

МЦСТ — разработчик российских процессоров «Эльбрус» — договаривается о возможности переноса производства на российскую фабрику «Микрон» в Зеленограде. Ранее процессоры производились на тайваньской TSMC, но после начала спецоперации на Украине TSMC прекратила сотрудничество с российскими компаниями из-за санкций США.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник и слова замгендиректора по маркетингу МЦСТ Константина Трушкина.

TSMC является одним из крупнейших производителей полупроводников в мире. Продукты этой компании используют Apple, AMD, Qualcomm и Nvidia, а также российские «Байкал Электроникс», НТЦ «Модуль» и МЦСТ.

По словам Константина Трушкина, санкции закрыли МЦСТ доступ к зарубежным фабрикам. Из-за этого компания рассматривает переход на российские мощности. «На отечественных фабриках можно создавать достойные процессоры с суверенными российскими технологиями для критической информационной инфраструктуры, сферы информационной безопасности и других рынков»,— уверен он.

Источник РБК на IT-рынке считает, что МЦСТ для переноса производства на «Микрон» потребуется минимум год и несколько миллиардов рублей.

Представитель ГК «Микрон» отказался комментировать информацию.

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