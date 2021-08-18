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Производитель компьютерной периферии Genius закрыл представительство в России

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Тайваньский производитель компьютерной периферии Genius закрыл представительство в России и может вообще покинуть российский рынок.

Производитель компьютерной периферии Genius закрыл представительство в России

Продажи бренда электроники, во втором квартале упали на 65% год к году и в количественном, и в денежном выражении, сообщили источники «Коммерсанта».

По данным «М.Видео-Эльдорадо», продажи периферии для ПК за первое полугодие составили примерно 7 млн штук на 9,7 млрд руб. В количественном выражении это на 3% выше год к году, в деньгах — на 24%. В компании называют лидером рынка Logitech, Genius, по словам представителя ритейлера, входит в десятку популярных брендов. 

Но, как уточнили в «Марвел-Дистрибуции», сейчас доля Genius на рынке составляет всего 2–3%, в то время как еще несколько лет назад была на уровне 15%.

По словам гендиректора Price.ru Елены Суховей, спрос на Genius не растёт, хотя в целом сегмент становится более востребованным. Аналитики компании объясняют ситуацию ростом спроса на «продвинутую технику», а Genius относится «к бюджетному сегменту простой периферии».

Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов считает, что от ухода Genius с рынка, ничего не изменится, так как компания «уже давно не предлагает уникальный продукт».

По его словам, когда бренд только выходил на рынок, конкуренция была минимальной, но потом появились другие игроки, предлагающие то же самое, что и Genius, но дешевле. Компании может помочь ребрендинг и обновление модельного ряда, подчеркнул он.

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Фото: официальная страница Genius USA на Facebook

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