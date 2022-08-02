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Flightradar перестал работать из-за «слежки» за самолетом конгрессмена Нэнси Пелоси

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сайт Flightradar, пользователи которого активно следят за возможным прибытием конгрессмена США Нэнси Пелоси на Тайвань, подвергся хакерской атаке и ограничил число доступных операций в минуту.

Flightradar перестал работать из-за «слежки» за самолетом конгрессмена Нэнси Пелоси

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси запланировала серию визитов в азиатские страны. Повышенное внимание к этим поездкам приковано прежде всего в связи с тем, что Пелоси собиралась посетить Тайвань после поездки в Японию.

30 июля конгрессмен вылетела на Boeing C-40С с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд в сторону Тихого океана. Полет оказался интересен большому числу интернет-пользователей со всего мира. 

По данным Flightradar, который отслеживает движение воздушных судов, борт Пелоси стал самым отслеживаемым среди пользователей сайта — за его полетом наблюдали более 100 тыс. человек.

 

Скриншот Daily Storm

СМИ сообщали об очередном обострении американо-китайских отношений на фоне возможного визита Пелоси на Тайвань. В Пекине обращались к руководству США с призывом отказаться от визита.

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Фото на обложке: Unsplash

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