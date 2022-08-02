Flightradar перестал работать из-за «слежки» за самолетом конгрессмена Нэнси Пелоси

Сайт Flightradar, пользователи которого активно следят за возможным прибытием конгрессмена США Нэнси Пелоси на Тайвань, подвергся хакерской атаке и ограничил число доступных операций в минуту.

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси запланировала серию визитов в азиатские страны. Повышенное внимание к этим поездкам приковано прежде всего в связи с тем, что Пелоси собиралась посетить Тайвань после поездки в Японию.

30 июля конгрессмен вылетела на Boeing C-40С с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд в сторону Тихого океана. Полет оказался интересен большому числу интернет-пользователей со всего мира.

По данным Flightradar, который отслеживает движение воздушных судов, борт Пелоси стал самым отслеживаемым среди пользователей сайта — за его полетом наблюдали более 100 тыс. человек.

Скриншот Daily Storm

СМИ сообщали об очередном обострении американо-китайских отношений на фоне возможного визита Пелоси на Тайвань. В Пекине обращались к руководству США с призывом отказаться от визита.

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