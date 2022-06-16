«Байкал Электроникс» отменил выпуск процессоров Baikal-S из-за проблем с тайваньским партнером

«Байкал Электроникс» отменил выпуск и продажу серверных процессоров Baikal-S из-за того, что тайваньская TSMC отказалась заключать новые контракты.
Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, партии уже произведенных процессоров для компьютеров и ноутбуков Baikal-M также не поступают в РФ.
«Байкал Электроникс» летом 2021 года представила свою инвестиционную стратегию до 2025 года. Компания рассчитывала выпустить сначала процессор Baikal-S (сигнальная партия вышла в декабре 2021 года), а затем другие типы чипов. До конца этого года планировалось заказать у TSMC 300 тыс. процессоров, а к 2025 году увеличить этот показатель вдвое.
Всего в расширение продуктовой линейки «Байкал Электроникс» собирался вложить 23 млрд рублей.
Один из источников издания на отечественном рынке электроники знает, что Baikal-S еще на стадии сигнальной партии заинтересовал ряд крупных потребителей, в том числе Сбербанк.
Участники рынка полагают, что в результате компании придется отказаться и от выпуска следующего поколения серверных процессоров Baikal-S2, на их разработку предприятие получило 5,64 млрд рублей субсидии от Минпромторга.
Также эксперты считают, что отмена Baikal-S означает поставку на российский серверный рынок в основном решений на базе иностранных чипов.
«Прежде всего рынок наполнится самыми массово выпускаемыми в мире процессорами от Intel и AMD, завезенными по каналам параллельного импорта, а также китайскими изделиями», — сообщил директор «Промобит» Максим Копосов.
В «Байкал Электроникс» не стали подробно комментировать ситуацию, однако сообщили, что «команда продолжает работу по всем проектам, в том числе Baikal-S, Baikal-S2».
Фото на обложке: «Байкал Электроникс»
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