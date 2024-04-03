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TSMC приостановила работу части предприятий из-за землетрясения

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Тайваньская TSMC приостановила работу на некоторых производственных площадках, где создаются чипы, из-за землетрясения на острове, пишет агентство Bloomberg.

TSMC приостановила работу части предприятий из-за землетрясения

В среду, третьего апреля, в Тайване случилось землетрясение магнитудой 7,4. Оно стало самым мощным за последние 25 лет. По состоянию на 14:30 мск, погибли 10 человек, еще около тысячи пострадали.

По данным Bloomberg, производство на части предприятий Taiwan Semiconductor Manufacturing Company было приостановлено из-за эвакуации персонала.

Возобновить работу планируется после проверки и оценки ущерба от стихийного бедствия.

Bloomberg подчеркивает, что Тайвань «крайне важен» для мировой экономики, поскольку остров обеспечивает больше половины мирового рынка ноутбуков, сетевых устройств и материнских плат. TSMC поставляет свои чипы, в частности, таким компаниям, как Nvidia и Apple.

В начале марта акции TSMC выросли в цене до рекордного уровня за всю историю листинга компании в Тайване. К закрытию торгов 4 марта бумаги подорожали на 5,22% и составили $23 за штуку. Капитализация TSMC выросла до $597 млрд.

Фото на обложке: Jack Hong / Shutterstock

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