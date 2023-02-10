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Структуры «Росатома» купят разработчика процессоров «Эльбрус» — «Ъ»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Структуры «Росатома» смогли договориться о покупке разработчика процессоров «Эльбрус» — МЦСТ, узнал «Коммерсант». Переговоры начались еще в 2021 году, однако тогда была выставлена слишком высокая цена. При этом один из собеседников издания отрицает интерес «Росатома» к разработчику.

Структуры «Росатома» купят разработчика процессоров «Эльбрус» — «Ъ»

НПО «Критические информационные системы» (НПО КИС), которую «Росатом» учредил осенью прошлого года, получит 100% АО МЦСТ, говорит один из собеседников. По его словам, сделка не является денежной. Тогда структура нацелилась на приобретение активов на рынке электроники, утверждали тогда источники.

О продаже активов МЦСТ говорили еще в 2021 году, но тогда компания установила завышенную цену, поэтому сделки не состоялось. Тем не менее, в 2022 году переговоры продолжились. По словам собеседника издания, в одном из производителей электроники, после предпродажного аудита «Росатом» выразил желание управлять активом, однако оказался неготовым его выкупать.

В госкорпорации не стали комментировать ситуацию. Еще один собеседник издания, близкий к акционерам МЦСТ, не подтвердил интерес «Росатома» к разработчику «Эльбруса».

АО «МЦСТ» находится под международными санкциями в связи с вводом российских войск на территорию Украины. До марта 2022 года процессорная архитектура и семейство микропроцессоров «Эльбрус» выпускала компания из Тайваня TSMC. Из-за санкций разработчику пришлось перенести производство в РФ.

Фото на обложке: L-51 / Shutterstock

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