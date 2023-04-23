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В экзамене на водительские права появились вопросы об электросамокатах

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

МВД обновило билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительского удостоверения. В список заданий были в том числе добавлены вопросы о правилах использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

В экзамене на водительские права появились вопросы об электросамокатах

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. Корректировка билетов связана с изменениями в правилах дорожного движения (ПДД), которые вступили в силу с 1 марта этого года.

Согласно нормам, электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и подобные устройства относятся к средствам индивидуальной мобильности.

Максимальная скорость передвижения на них составляет 25 км/ч. Электросамокатам массой более 35 кг запрещено ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам. На электросамокатах любой массы разрешается передвигаться по правому краю проезжей части.

Кроме того, в билеты включили вопросы о времени действия знаков 3.29 и 3.30 («стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца»), новой секции для светофоров и зоне действия знака 3.27 («остановка запрещена») при использовании совместно с желтой горизонтальной линией дорожной разметки (разметка 1.4).

Новая секция для светофоров в виде стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета предупреждает водителей о пешеходном переходе за поворотом.

Фото: Unsplash

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