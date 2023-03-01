Электросамокаты внесут в ПДД, банкам запретят использовать иностранные мессенджеры: новое в марте

Анастасия Марьина
Электросамокаты и гироскутеры внесут в ПДД, акцизы на сигареты и жидкости для вейпов вырастут, сервисы объявлений обяжут пресекать размещение экстремистских материалов, а банкам запретят использовать иностранные мессенджеры — рассказываем о нововведениях в законодательстве в марте 2023 года.
Электросамокаты внесут в ПДД, банкам запретят использовать иностранные мессенджеры: новое в мартеАнастасия Марьина
- Повышаются акцизы на сигареты и жидкости для вейпов. Акциз на сигареты составит не менее 3536 рублей за 1000 штук, на 1 кг табака — 8669 рублей. Акциз на жидкости для электронных сигарет будет равен 20 рублям за 1 мл.
- Средства индивидуальной мобильности, к которым относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и др., будут внесены в Правила дорожного движения. Максимальная скорость передвижения на них составит 25 км/ч, а вес электротранспорта не должен будет превышать 35 кг. Движение будет регулироваться специальными дорожными знаками.
- Маркетплейсы начинают нести ответственность за оборот немаркированных товаров легкой промышленности наряду с другими участниками рынка. На фоне этого в конце февраля Wildberries ввел новый штраф для продавцов за отсутствие маркировки.
- Банки и некредитные финансовые организации больше не смогут использовать иностранные мессенджеры при предоставлении услуг, выполнении государственного или муниципального задания. Запрещается использование таких мессенджеров и для передачи платежных документов, персональных данных граждан, также нельзя будет делать банковские переводы.
- Вступил в силу закон о работе сервисов объявлений (таких как «Авито», «Юла», HeadHunter и других). Теперь основным владельцем классифайдов может выступать только российское юридическое лицо или гражданин РФ, также устанавливается уголовная и административная ответственность для владельцев сервиса. Сайты и сервисы объявлений должны будут пресекать размещение экстремистских материалов и установить единый измеритель аудитории.
- Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начнут получать пенсии, пособия и льготы, бесплатную медицинскую помощь и образование по российским законам.
- Усиливается защита персональных данных владельцев недвижимости — третьи лица больше не смогут заказать выписку из ЕГРН и получить информацию о собственниках недвижимости без их согласия. Доступ останется у супругов, а также у сотрудников некоторых госорганов и нотариусов.
- Устанавливаются случаи использования биометрических данных граждан. Это возможно при проведении промежуточной и итоговой аттестации по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры; при безналичных операциях на сумму не более 1 тыс. рублей с НДС; при заключении договоров об оказании услуг связи в интернете; аутентификации на портале госуслуг.
- При строительстве или реконструкции зданий теперь необходимо будет согласовывать их внешний облик с органами местного самоуправления.
- Малый и средний бизнес получит преимущественное право на выкуп движимого имущества, которое находится в госсобственности — грузовых автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники. Ранье это право действовало только в отношении недвижимости.
- Стартует эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Он пройдет в трех регионах — Москве, Белгородской и Московской областях — и продлится до 1 марта 2026 года
- Водителей с судимостью за ряд тяжких преступлений (неснятая или непогашенная судимость по статьям об убийстве, похищении, грабеже и др.) не допустят к управлению общественным транспортом и такси. Норма касается как россиян, так и граждан стран–членов ЕАЭС.
- Операторы начнут информировать Роскомнадзор о намерении передать персональные данные (паспортные, сведения о недвижимости, авиаперелетах) в иностранные государства. Если ведомство посчитает, что существует угроза для обороны, безопасности и основ конституционного строя, то эту передачу ограничат.
- Компании, которые находятся под контролем иностранных инвесторов и хотят заниматься стратегическим видом экономической деятельности, должны будут согласовать с правкомиссией получение лицензии или другого разрешительного документа. Таким образом усиливается контроль за иностранными инвестициями в стратегические секторы экономики.
- Физические лица, ИП и субъекты МСП до 31 марта могут подать заявление на кредитные каникулы по договорам, которые были заключены до 1 марта 2022 года.
Фото на обложке: Unsplash
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03 марта 2023
03 марта 2023