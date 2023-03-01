Электросамокаты и гироскутеры внесут в ПДД, акцизы на сигареты и жидкости для вейпов вырастут, сервисы объявлений обяжут пресекать размещение экстремистских материалов, а банкам запретят использовать иностранные мессенджеры — рассказываем о нововведениях в законодательстве в марте 2023 года.

Электросамокаты внесут в ПДД, банкам запретят использовать иностранные мессенджеры: новое в марте