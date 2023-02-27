Wildberries начнет штрафовать продавцов за отсутствие маркировки товаров

Wildberries с 22 февраля ввел новый штраф для продавцов — теперь их будут наказывать за отсутствие маркировки на тех товарах, где она предусмотрена законом, а также если маркировка будет не читаема. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на нескольких партнеров маркетплейса.
Собеседники газеты сообщили, что, согласно новым правилам, для корректной приемки товаров с обязательной маркировкой теперь необходимо наклеивать код на внешнюю упаковку. При его отсутствии или некорректном размещении продавцов будут штрафовать на 1,5 тыс. рублей за каждую единицу товара.
В Wildberries изданию сообщили, что штрафы — вынужденная мера, которая позволит сократить долю некорректных марок в момент передачи продукции от продавца маркетплейсу, а также сократит расходы на обратную логистику и двойную обработку.
Ozon и «Яндекс.Маркет» вводить штрафы не планируют. Эти маркетплейсы ограничатся запретом на принятие такой продукции на склад.
- С 1 марта 2023 года маркетплейсы будут нести ответственность за оборот немаркированных товаров легкой промышленности наряду с другими участниками рынка, сообщили в Центре развития перспективных технологий (оператор системы «Честный знак»). По данным организации, маркетплейсы могут сами выбирать конкретные меры, чтобы избежать нарушений.
- В Минпромторге также сообщили, что возможность выставления онлайн-площадками штрафов за поставку товаров без маркировки не регулируется. Представитель ведомства лишь отметил, что участники рынка должны сами контролировать наличие маркировки на тех товарах, где это предусмотрено законом.
- Система маркировки продукции «Честный знак» внедряется в России с 2018 года, цель проекта — борьба с контрафактом. Сейчас маркировка обязательна для лекарств, сигарет, минеральной воды, молочной продукции и ряда других категорий. Правительство также планирует запустить эксперимент по маркировке радиоэлектроники с 1 апреля.
Фото на обложке: BestPhotoPlus /
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