Wildberries начнет штрафовать продавцов за отсутствие маркировки товаров

Wildberries с 22 февраля ввел новый штраф для продавцов — теперь их будут наказывать за отсутствие маркировки на тех товарах, где она предусмотрена законом, а также если маркировка будет не читаема. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на нескольких партнеров маркетплейса.

Собеседники газеты сообщили, что, согласно новым правилам, для корректной приемки товаров с обязательной маркировкой теперь необходимо наклеивать код на внешнюю упаковку. При его отсутствии или некорректном размещении продавцов будут штрафовать на 1,5 тыс. рублей за каждую единицу товара.

В Wildberries изданию сообщили, что штрафы — вынужденная мера, которая позволит сократить долю некорректных марок в момент передачи продукции от продавца маркетплейсу, а также сократит расходы на обратную логистику и двойную обработку.

Ozon и «Яндекс.Маркет» вводить штрафы не планируют. Эти маркетплейсы ограничатся запретом на принятие такой продукции на склад.

С 1 марта 2023 года маркетплейсы будут нести ответственность за оборот немаркированных товаров легкой промышленности наряду с другими участниками рынка, сообщили в Центре развития перспективных технологий (оператор системы «Честный знак»). По данным организации, маркетплейсы могут сами выбирать конкретные меры, чтобы избежать нарушений.

В Минпромторге также сообщили, что возможность выставления онлайн-площадками штрафов за поставку товаров без маркировки не регулируется. Представитель ведомства лишь отметил, что участники рынка должны сами контролировать наличие маркировки на тех товарах, где это предусмотрено законом.

Система маркировки продукции «Честный знак» внедряется в России с 2018 года, цель проекта — борьба с контрафактом. Сейчас маркировка обязательна для лекарств, сигарет, минеральной воды, молочной продукции и ряда других категорий. Правительство также планирует запустить эксперимент по маркировке радиоэлектроники с 1 апреля.

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