Правительство РФ с 1 апреля может запустить эксперимент по маркировке радиоэлектроники

С 1 апреля в России правительство планирует запустить эксперимент по маркировке радиоэлектроники. На первом этапе он коснется розеток, светочувствительных проводников, ламп и светотехники. Эксперимент продлится до августа 2024 года.
Власти также намерены ввести утильсбор на зарубежную продукцию. Вырученные средства направят на переработку электроники и компонентов, а также на поддержку российских производителей, узнал «Коммерсантъ».
В 2021 году о маркировке электроники заговорили впервые. В феврале 2022 года Минпромторг представил проект постановления правительства о введении маркировки электронных устройств. До января 2023 года компании могли добровольно присоедениться к эксперименту.
Система маркировки продукции «Честный знак» внедряется в России с 2018 года, цель проекта — борьба с контрафактом. Сейчас маркировка обязательна среди прочего для лекарств, сигарет, минеральной воды, молочной продукции и ряда других категорий.
Фото на обложке: PastryShop /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Nokia объявила об изменении стратегии и представила новый логотип
- 2 На Forum.Digital Telecom 2023 обсудят тренды цифровизации телеком-отрасли и меры господдержки
- 3 В Москве пройдет конференция SАTCOMRUS 2022
- 4 Перехват SMS и TDoS-вымогательство — как предотвратить эти и другие ИТ-риски
- 5 Для бизнеса и потребителя: чего ждать от WiFi 6E и когда он появится в России
ВОЗМОЖНОСТИ
28 февраля 2023
28 февраля 2023