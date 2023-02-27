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Правительство РФ с 1 апреля может запустить эксперимент по маркировке радиоэлектроники

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С 1 апреля в России правительство планирует запустить эксперимент по маркировке радиоэлектроники. На первом этапе он коснется розеток, светочувствительных проводников, ламп и светотехники. Эксперимент продлится до августа 2024 года.

Правительство РФ с 1 апреля может запустить эксперимент по маркировке радиоэлектроники

Власти также намерены ввести утильсбор на зарубежную продукцию. Вырученные средства направят на переработку электроники и компонентов, а также на поддержку российских производителей, узнал «Коммерсантъ».

В 2021 году о маркировке электроники заговорили впервые. В феврале 2022 года Минпромторг представил проект постановления правительства о введении маркировки электронных устройств. До января 2023 года компании могли добровольно присоедениться к эксперименту.

Система маркировки продукции «Честный знак» внедряется в России с 2018 года, цель проекта — борьба с контрафактом. Сейчас маркировка обязательна среди прочего для лекарств, сигарет, минеральной воды, молочной продукции и ряда других категорий.

Фото на обложке: PastryShop / Shutterstock

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