Правительство запускает эксперимент по маркировке электроники и вводу утильсбора

Разработанный Минпромторгом проект постановления правительства о введении маркировки электронных устройств подразумевает, что с 1 марта 2021 года по 31 января 2023 года производители могут добровольно подключиться к эксперименту. Но помимо собственно маркировки с них потребуют еще и утилизационный сбор.

Согласно проекту, с которым ознакомился «Коммерсантъ», участвовать в эксперименте смогут производители и импортеры товаров 26 категорий из таможенного классификатора. Это ноутбуки, смартфоны, планшеты, электронные книги, видеокамеры, печатные платы и другие электротовары. Список еще дорабатывается.

Главная задача любой маркировки, как отмечают специалисты, — это противодействие ввозу контрафакта и работа по минимизации оборота незаконной продукции.

На сегодня в России маркируются табак, лекарства, обувь. По аналогии с этими отраслями планируется провести эксперимент и с электроникой.

Сами же производители считают маркировку эффективным инструментом регулирования рынка. Заместитель гендиректора МЦСТ, разработчика процессоров «Эльбрус», Константин Трушкин прямо говорит о том, что даже в условиях господдержки отечественных продуктов не так просто защититься от «серого» импорта, который «представляет опасность для российского рынка».

Как отметили в «Центре развития перспективных технологий», который станет оператором информационной системы для проведения эксперимента, именно участники рынка сами обратились в ЦРПТ и Минпромторг с идеей о маркировке.

«Коммерсантъ», впрочем, напоминает, что в августе 2021 года, когда о возможном эксперименте заговорили впервые, производители считали, что маркировать следует только иностранную продукцию или устройства дороже определенной стоимости.

Сомнения производителей вызывает также и утилизационный сбор, прописанный в документе. Эксперты отрасли считают, что это дополнительное финансовое бремя для производителя в конечном счете отразится на росте цен, а следовательно – на покупателях. Об этом, в частности, говорит директор по стратегическому развитию АО «Микрон» Карина Абагян.

Сторонники введения сбора считают, что он может стать средством стимулирования покупки российских продуктов, как это произошло, например, в автомобильной промышленности. Сбор для всех машин единый, но отечественным производителям правительство его компенсирует через промышленные субсидии.

Если и в электронике придерживаться аналогичного алгоритма, то российские производители «при выработке механизма будут стремиться избежать существенного влияния на цены», считает гендиректор АНО «Консорциум "Вычислительная техника"» Светлана Легостаева.

Зарубежные производители относятся к инициативе скептически. По словам представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет Apple, Huawei, LG, HP и др.) Антона Гуськова, и маркировка потребительской электроники, и утильсбор – избыточная мера.

Во-первых, электроника и бытовая техника — и без того один из самых легальных сегментов. «Тут почти нет контрафакта: большинство изделий имеет серийный номер, а смартфоны и планшеты еще и IMEI», – подчеркивает эксперт.

Во-вторых, производители и поставщики электронной продукции уже платят государству «экологический сбор», в котором также учитываются и затраты на утилизацию.

Таким образом, двойной тариф приведет лишь к росту цен на смартфоны, планшеты, электронные книги и другие товары из списка.

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Фото на обложке: Jason Leung / Unsplash