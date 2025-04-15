На кассах российских магазинов с начала года заблокировали более 447 млн нелегальных товаров

Чаще всего товары блокировались из-за истекшего срока годности и отсутствия информации о вводе товаров в оборот. «В 2024 году благодаря разрешительному режиму маркировки на кассах было заблокировано 477 млн нелегальных товаров. А чуть больше, чем за три месяца 2025 года, кассы не позволили купить уже 447 млн такой продукции», — отметили в госкорпорации.

Лидерами по количеству заблокированной нелегальной продукции стали Приволжский федеральный округ (свыше 87 млн товаров), Центральный федеральный округ (77 млн) и Северо-Западный федеральный округ (более 32 млн). «Разрешительный режим продолжает доказывать свою эффективность», — добавили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки «Честный знак»).

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра экономической экспертизы Высшей школы экономики сообщил, что объем нелегального оборота кондитерской и шоколадной продукции в России достиг 1,49 млрд упаковок, что приведет к недополучению бюджетом 12,07 млрд рублей налогов в 2025 году. Рост теневого оборота участники рынка объясняют подорожанием сырья, особенно какао-бобов, и повышением налогов.

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