В России задумались о повышении тарифов на электроэнергию для майнеров криптовалюты. Они не должны оплачивать услуги по льготным тарифам для населения, считают в Минэнерго. Ранее российских майнеров предложили приравнять к предпринимателям.
О том, что добыча криптовалюты не относится к бытовым нуждам и, соответственно, должна оплачиваться не по льготному тарифу для населения, «Российской газете» рассказали в Минэнерго.
В ведомстве пояснили, что майнинг является использованием электроэнергии в коммерческих целях, поэтому эта услуга должна оплачиваться по тарифам, установленным для предпринимателей.
Власти Иркутской области уже заявили о планах повысить тарифы на электроэнергию для майнеров. В регионе в последний год возросло потребление электричества среди жителей, что привело к повышенной нагрузке на энергосистему.
Ранее в Минэкономразвития, Минэнерго и Госдуме предложили приравнять майнеров к предпринимателям.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: ProjectXen /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Газпром» получил рекордную в истории компании прибыль благодаря высоким ценам на газ в Европе
- 2 Экс-советник президента предложил новый способ добычи водорода
- 3 Студент ИТМО создал прототип «умного» рюкзака для зарядки гаджетов
- 4 Курс на экологичность: тенденции рынка альтернативной энергетики
- 5 Критическая инфраструктура
ВОЗМОЖНОСТИ
29 ноября 2021
30 ноября 2021
30 ноября 2021