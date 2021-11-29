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В России задумались о повышении тарифов на электроэнергию для майнеров криптовалюты

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России задумались о повышении тарифов на электроэнергию для майнеров криптовалюты. Они не должны оплачивать услуги по льготным тарифам для населения, считают в Минэнерго. Ранее российских майнеров предложили приравнять к предпринимателям.

В России задумались о повышении тарифов на электроэнергию для майнеров криптовалюты

О том, что добыча криптовалюты не относится к бытовым нуждам и, соответственно, должна оплачиваться не по льготному тарифу для населения, «Российской газете» рассказали в Минэнерго.

В ведомстве пояснили, что майнинг является использованием электроэнергии в коммерческих целях, поэтому эта услуга должна оплачиваться по тарифам, установленным для предпринимателей.

Власти Иркутской области уже заявили о планах повысить тарифы на электроэнергию для майнеров. В регионе в последний год возросло потребление электричества среди жителей, что привело к повышенной нагрузке на энергосистему. 

Ранее в Минэкономразвития, Минэнерго и Госдуме предложили приравнять майнеров к предпринимателям.

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Фото на обложке: ProjectXen / Shutterstock

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