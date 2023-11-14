Глобальные продажи электромобилей выросли на 34% с начала года

Мировые продажи электромобилей выросли на 34% с начала года. По данным аналитиков, значительный вклад в совокупный рост продаж внес Китай, где за последние девять месяцев рынок электромобилей увеличился на 29%.
Продажи электромобилей во всем мире за девять месяцев текущего года выросли на 34%. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные аналитиков Rho Motion.
По подсчетам аналитиков, значительный вклад в глобальный рост продаж электромобилей внес Китай. В КНР рынок электрокаров вырос на 29% несмотря на закрытие в конце 2022 года программы государственных субсидий на электротранспорт.
Европейский рынок электромобилей за анализируемый период вырос на 26% к аналогичному периоду прошедшего года, сообщили в Rho Motion. Аналитики подчеркнули, что уровень продаж электрокаров в Европе значительно зависит от мер государственной поддержки.
Ранее стало известно о планах китайского производителя электромобилей BYD построить свой первый завод в Европе.
Фото на обложке: megaflopp /
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