Глобальные продажи электромобилей выросли на 34% с начала года

Мировые продажи электромобилей выросли на 34% с начала года. По данным аналитиков, значительный вклад в совокупный рост продаж внес Китай, где за последние девять месяцев рынок электромобилей увеличился на 29%.

Продажи электромобилей во всем мире за девять месяцев текущего года выросли на 34%. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные аналитиков Rho Motion.

По подсчетам аналитиков, значительный вклад в глобальный рост продаж электромобилей внес Китай. В КНР рынок электрокаров вырос на 29% несмотря на закрытие в конце 2022 года программы государственных субсидий на электротранспорт.

Европейский рынок электромобилей за анализируемый период вырос на 26% к аналогичному периоду прошедшего года, сообщили в Rho Motion. Аналитики подчеркнули, что уровень продаж электрокаров в Европе значительно зависит от мер государственной поддержки.

Ранее стало известно о планах китайского производителя электромобилей BYD построить свой первый завод в Европе.

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