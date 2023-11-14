Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Глобальные продажи электромобилей выросли на 34% с начала года

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Мировые продажи электромобилей выросли на 34% с начала года. По данным аналитиков, значительный вклад в совокупный рост продаж внес Китай, где за последние девять месяцев рынок электромобилей увеличился на 29%.

Глобальные продажи электромобилей выросли на 34% с начала года

Продажи электромобилей во всем мире за девять месяцев текущего года выросли на 34%. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные аналитиков Rho Motion.

По подсчетам аналитиков, значительный вклад в глобальный рост продаж электромобилей внес Китай. В КНР рынок электрокаров вырос на 29% несмотря на закрытие в конце 2022 года программы государственных субсидий на электротранспорт.

Европейский рынок электромобилей за анализируемый период вырос на 26% к аналогичному периоду прошедшего года, сообщили в Rho Motion. Аналитики подчеркнули, что уровень продаж электрокаров в Европе значительно зависит от мер государственной поддержки. 

Ранее стало известно о планах китайского производителя электромобилей BYD построить свой первый завод в Европе.

Фото на обложке: megaflopp / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Шведский стартап разрабатывает дороги, которые заряжают электромобили во время движения
  2. 2 Электроэпоха: какие перспективы на рынке электромобильности у стартапов
  3. 3 ФРИИ и StartupDrive запустили акселерационную программу для стартапов в области электрического транспорта
  4. 4 Альтернативное топливо: на чем будут ездить автомобили будущего
  5. 5 Камеры вместо зеркал и выдвижные дверные ручки: Genesis показал первый электрокар
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

14 ноября 2023

FranchCamp

14 ноября 2023

Отбор прорывных ИТ-решений для бизнеса

14 ноября 2023

MirITeam.Hack

Все ВОЗМОЖНОСТИ