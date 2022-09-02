Шведская Electrolux покинула российский рынок с убытком в $32 млн

Шведский производитель техники для дома Electrolux покинул российский рынок с убытком в $32,7 млн. Компания продала дочернее предприятие местному руководству. Свою дальнейшую деятельность в стране Electrolux назвала невозможной.
В пресс-службе Electrolux пояснили, что уход с российского рынка связан с санкциями, которые ввели в отношении страны после начала военной операции на Украине.
Шведская компания продала свою «дочку» в России местному руководству. Предприятие будет обслуживать проданную в России продукцию, но не будет получать поставки от головной компании. Локального производства в России у Electrolux нет.
Убыток от ухода из России Electrolux оценила в $32,7 млн, что составляет менее 2% от всего оборота компании за 2021 год. Его российское юрлицо Electrolux отработало с чистой прибылью в 2,37 млрд рублей при выручке в 17,99 млрд рублей.
С момента начала военной операции на Украине около 3 тысяч иностранных предприятий поставили бизнес в России на паузу, 500 из них – ликвидировали его, подсчитали в службе занятости.
Фото на обложке: Grzegorz Czapski /
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