Сервис по автоматизации процессов ElectroNeek привлек $20 млн от Baring Vostok и других фондов

Стартап ElectroNeek с основателями из России, работающий над автоматизацией бизнес-процессов с использованием программных роботов (RPA), привлек $20 млн инвестиций. Об этом RB.ru сообщили в ElectroNeek.

С учетом раунда оценка стоимости компании превысила $100 млн. Сделку возглавил Baring Vostok при участии фондов YellowRockets.vc, вьетнамо-американского Dragon Capital, I2BF, AngelDesk, Softline Ventures, бизнес-ангелов Сергея Дашкова, Антона Литвякова и других инвесторов.

«Партнерство с Baring Vostok и поддержка наших текущих инвесторов позволит ускорить создание экосистемы продуктов роботизированной автоматизации, в которой системные интеграторы и бизнесы смогут создавать бесконечное количество RPA-ботов, избавляющих людей от рутинной офисной работы», — сообщил гендиректор и соучредитель ElectroNeek Сергей Юдовский.

Он рассчитывает, что партнерство с Baring Vostok позволит вывести продукты и сервисы компании на новый уровень.

«Baring Vostok изначально заинтересовала стратегия ElectroNeek, который снижает входные барьеры для RPA-рынка и поддерживает новых разработчиков, предлагая простую в использовании low-code платформу», — прокомментировал сделку партнер Baring Vostok Максим Логинов.

О продукте

Основной продукт ElectroNeek — среда разработки Studio Pro, инструмент, позволяющий в короткие сроки разрабатывать и внедрять программных роботов и автоматизировать повторяющиеся рутинные задачи.

Помимо распознавания первичной документации, внесения данных из любых источников в Excel, 1С и другие системы, обработки счетов и актов, программные роботы автоматизируют такие процессы, как формирование и отправка управленческих отчетов, поиск и структурирование тендеров, анализ и сегментирование клиентской базы.

Программа, по данным компании, способна ускорить выполнение повторяющихся задач до 100 раз. Роботов ElectroNeek могут создавать сотрудники с минимальными техническими знаниями и в неограниченном количестве с платой только за среду разработки.

О компании

ElectroNeek был основан в 2019 году россиянами Сергеем Юдовским, Дмитрием Карповым, Михаилом Рожиным и Алексеем Астафьевым. Сейчас штат компании превышает 75 человек, число клиентов — более 250 из более чем 40 стран мира.

В 2021 году международное рейтинговое агентство G2 второй квартал подряд присуждает ElectroNeek звание лидера по динамике развития на рынке роботизированной автоматизации процессов наряду с крупнейшими игроками UiPath и Automation Anywhere.

ElectroNeek — выпускник акселератора Y Combinator, Plug and Play и является технологическим партнером Microsoft, Oracle и Nvidia.

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