Физлица и компании стали чаще подавать иски на продавцов электроники

В 2022 году число претензий к продавцам электроники значительно увеличилось. Больше всего претензий к «М.Видео-Эльдорадо», судятся также с «МегаФоном», re:Store и «Ситилинком».
Суммы исков варьируются от 14 млн до 250 млн рублей. Основная часть претензий связана с исполнением обязательств по договорам: поставки товаров, аренды, возмездного оказания услуг и т. д., узнал «Коммерсантъ».
Участники рынка объясняют рост претензий уходом зарубежных производителей и увеличением из-за этого сроков поставок. Юристы не исключают даже дальнейшего банкротства среди ритейлеров.
Российские производители электроники в ноябре обратились в правительство с просьбой ввести пошлины на импортные товары — смартфоны, ноутбуки, серверы, системы хранения данных и другое оборудование. В основном в размере 5%.
После начала спецоперации на Украине в Минцифры не один раз обсуждали с российскими производителями электроники и другими ведомствами вопрос повышения таможенных пошлин на товары, которые отечественные компании могут производить или по крайней мере собирать из готовых зарубежных компонентов.
Фото на обложке: ECLIPSE PRODUCTION /
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