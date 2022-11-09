Российские производители электроники попросили ввести пошлины на импортные ноутбуки и смартфоны

Отечественные производители электроники обратились в правительство с просьбой ввести пошлины на импортные товары — смартфоны, ноутбуки, серверы, системы хранения данных и другое оборудование. В основном в размере 5%.
Предложения ввести и повысить таможенные пошлины на «отдельные виды радиоэлектронной продукции», как сообщает «Коммерсантъ», уже обсуждались с Минэкономики, Минпромторгом и Минцифры.
Для компьютеров, ноутбуков, серверов, систем хранения данных, которые до сих пор пошлиной не облагались, предлагается ввести пошлину в размере 5%.
После начала спецоперации на Украине в Минцифры не один раз обсуждали с российскими производителями электроники и другими ведомствами вопрос повышения таможенных пошлин на товары, которые отечественные компании могут производить или по крайней мере собирать из готовых зарубежных компонентов, сообщил источник «Ъ».
У Минцифры эта идея нашла поддержку, а Минэкономики «пока смотрят на нее скептически». Один из федеральных чиновников полагает, что в текущих условиях повышение пошлин — «неоптимальная мера, она затронет широкий пласт потребителей внутри страны».
Фото на обложке: Unsplash
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