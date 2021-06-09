Жители Санкт-Петербурга не могут арендовать электросамокаты. СК проводит следственные действия — Baza

Аренда электросамокатов с 9 июня недоступна почти во всех санкт-петербургских сервисах кикшеринга, сообщает издание Baza со ссылкой на источники.

Собеседники Baza отметили, что «с 6 утра питерские следователи и оперативники бегают по своим районам и изымают самокаты с парковок».

Как сообщается, это происходит из-за уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», которое возбудили в конце мая после очередного ДТП.

Следственный комитет 3 июня сообщил о начале обысков у нескольких сервисов проката электросамокатов в рамках нескольких уголовных дел, возбужденных из-за наездов клиентов сервисов на детей. Дела возбуждены по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В изначально опубликованном СК сообщении назывались сервисы Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels. Позднее Следственный комитет изменил содержание пресс-релиза, убрав из него информацию об обысках.

7 июня СК второй раз за неделю сообщил, что пришел с обыском в сервис аренды самокатов в Петербурге.

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Фото: Unsplash