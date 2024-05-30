Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Один из крупнейших производителей микроэлектроники «Элемент» привлек 15 млрд рублей в ходе IPO

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Один из крупнейших разработчиков и производителей электроники и микроэлектроники в России «Элемент» привлек 15 млрд рублей в ходе первичного публичного предложения ценных бумаг (IPO). Об этом говорится в сообщении компании.

Один из крупнейших производителей микроэлектроники «Элемент» привлек 15 млрд рублей в ходе IPO

Торги акциями компании начнутся 30 мая 2024 года на СПБ Бирже под тикером ELMT. 

Цена IPO составила 223,6 рубля за лот, который включает в себя 1 тыс. обыкновенных акций. Это соответствует рыночной капитализации компании в размере 105 млрд рублей с учетом средств, которые были получены в ходе IPO.

Инвестиции позволят компании реализовать программу развития, обеспечить рост производства, разработку и вывод на рынок новых продуктов и технологий, а также специального технологического оборудования.

Сообщается, что по результатам размещения акционерами компании стали «десятки тысяч» инвесторов. Они приобрели акции допэмиссии.

Доля бумаг в свободном обращении (free-float) составила 14,3% от размера акционерного капитала компании после его роста в результате IPO.

В рамках IPO компания предусмотрела механизм стабилизации в 15% от размера предложения. Он будет действителен 30 дней после начала торгов. В отношении компании и ее основных акционеров действуют обязательства, которые ограничивают размещение новых акций и отчуждение уже размещенных в течение 180 дней с даты начала торгов. 

IPO «Элемента» стало первым среди высокотехнологичных российских компаний в области разработки и производства микроэлектроники.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Восход», «Альфа-Банк» и «Тинькофф» запустили pre-IPO фонд на 4 млрд рублей
  2. 2 IVA Technologies объявила ценовой диапазон IPO
  3. 3 Банк России рекомендовал компаниям раскрывать больше информации при IPO
  4. 4 Краудлендинговая платформа JetLend запланировала pre-IPO на июнь
  5. 5 «Эволюционируй, если сможешь»: как Pre-IPO спасает технологический бизнес в России
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

30 мая 2024

Прокачай свой бизнес вместе с наставником

31 мая 2024

IT-чемпионат нефтяной отрасли. Направление «Разработка MVP»

31 мая 2024

GenerationS Innovation Award 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ