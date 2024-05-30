Один из крупнейших производителей микроэлектроники «Элемент» привлек 15 млрд рублей в ходе IPO

Один из крупнейших разработчиков и производителей электроники и микроэлектроники в России «Элемент» привлек 15 млрд рублей в ходе первичного публичного предложения ценных бумаг (IPO). Об этом говорится в сообщении компании.

Торги акциями компании начнутся 30 мая 2024 года на СПБ Бирже под тикером ELMT.

Цена IPO составила 223,6 рубля за лот, который включает в себя 1 тыс. обыкновенных акций. Это соответствует рыночной капитализации компании в размере 105 млрд рублей с учетом средств, которые были получены в ходе IPO.

Инвестиции позволят компании реализовать программу развития, обеспечить рост производства, разработку и вывод на рынок новых продуктов и технологий, а также специального технологического оборудования.

Сообщается, что по результатам размещения акционерами компании стали «десятки тысяч» инвесторов. Они приобрели акции допэмиссии.

Доля бумаг в свободном обращении (free-float) составила 14,3% от размера акционерного капитала компании после его роста в результате IPO.

В рамках IPO компания предусмотрела механизм стабилизации в 15% от размера предложения. Он будет действителен 30 дней после начала торгов. В отношении компании и ее основных акционеров действуют обязательства, которые ограничивают размещение новых акций и отчуждение уже размещенных в течение 180 дней с даты начала торгов.

IPO «Элемента» стало первым среди высокотехнологичных российских компаний в области разработки и производства микроэлектроники.

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