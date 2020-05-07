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РФПИ и Bonduelle инвестировали в сервис доставки продуктов Elementaree

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Bonduelle инвестируют в сервис доставки продуктовых наборов Elementaree. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение компаний. 

РФПИ и Bonduelle инвестировали в сервис доставки продуктов Elementaree

Elementaree получит $5 млн инвестиций, сообщил изданию источник, близкий к сделке. Представитель Bonduelle подтвердил эту информацию. Среди инвесторов также будет «ряд ближневосточных партнеров», однако их имена не раскрываются. 

Сервис Elementaree появился в 2014 году. Компания доставляет продуктовые наборы для приготовления еды. Elementaree работает в Москве и Санкт-Петербурге. В ближайшие два года сервис планирует начать работу в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске. 

Кроме того, Elementaree рассчитывает использовать полученные инвестиции для роста производственных мощностей, расширения ассортимента и развития технологической платформы. 

О планах вложиться в Elementaree РФПИ сообщал в январе этого года на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам генерального директора фонда Кирилла Дмитриева, потенциал роста российского рынка продуктовых наборов оценивается на уровне $1 млрд в перспективе 5–7 лет.

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