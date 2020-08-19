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Илон Маск обошел главу Louis Vuitton Moët Hennessy в списке богатейших людей мира

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Основатель автопроизводителя Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск поднялся на четвертое место в списке богатейших людей по версии агентства Bloomberg

Илон Маск обошел главу Louis Vuitton Moët Hennessy в списке богатейших людей мира

Bloomberg оценивает состояние Маска в $84,8 млрд. Накануне, 17 августа, цена акций Tesla выросла на 11%. Акции автопроизводителя достигли исторического максимума и поднимались в ходе торгов в США до $1845,86. Стоимость активов Илона Маска увеличилась на $7,8 млрд.

Маск обошел в рейтинге генерального директора французской группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернара Арно, состояние которого агентство оценивает в $84,6 млрд. 

Лидеры рейтинга самых богатых людей по версии Bloomberg: 

  • глава Amazon Джефф Безос — $188 млрд;
  • основатель Microsoft Билл Гейтс — $121 млрд;
  • глава Facebook Марк Цукерберг — $99 млрд.

Напомним, несколько дней назад Tesla объявила о первом в своей истории сплите — дроблении акций. Цель — сделать бумаги компании более доступными для розничных инвесторов и сотрудников.

Фото: ChinaImages / Фотодженика

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