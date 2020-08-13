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Tesla проведет дробление акций из расчета 5:1

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Американский производитель электромобилей Tesla проведет первый в своей истории сплит обыкновенных акций из расчета 5:1. Цель — сделать бумаги компании более доступными для розничных инвесторов и сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Tesla проведет дробление акций из расчета 5:1

«Каждый зарегистрированный на 21 августа 2020 года акционер получит дивиденды в виде четырех дополнительных обыкновенных акций на каждую принадлежащую ему бумагу компании после закрытия рынка 28 августа», — говорится в сообщении.

На данный момент акция Tesla стоит порядка $1500, что, по мнению компании, делает ее труднодоступной для мелких инвесторов. Расщепленная акция будет таким образом стоить около $300.

Торги акциями Tesla с корректировкой на сплит начнутся 31 августа.

По данным биржи, после объявления о дроблении котировки Tesla выросли на 7% после закрытия торгов.

Ранее Илон Маск написал в твиттере, что считает акции Tesla слишком дорогими, после чего стоимость бумаг компании резко пошла вниз.

В текущем году Tesla стала самой дорогой автокомпанией мира, обогнав по капитализации Toyota. За последний год рыночная стоимость компании выросла более, чем в пять раз — до $205 млрд.

Фото: Unsplash

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