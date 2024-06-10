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Технологический предприниматель Александр Смбатян приобрел конференцию для стартапов EMERGE

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Технологический предприниматель Александр Смбатян приобрел конференцию для стартапов EMERGE. Соучредитель и генеральный директор EMERGE Алина Нильссон полностью выйдет из проекта.

Технологический предприниматель Александр Смбатян приобрел конференцию для стартапов EMERGE

Технологическая конференция для стартапов EMERGE сменит владельца. Проект приобретает предприниматель Александр Смбатян, узнал RB.RU.

«За прошедший год у нас сложились прочные партнерские отношения с Александром Смбатяном и его командой. Я рада, что EMERGE продолжит свою миссию под руководством человека, который был частью нашего сообщества и разделяет его ценности», — отметила Нильссон. 

Сооснователь и CEO EMERGE Алина Нильссон полностью выйдет из проекта, сооснователь Анна Шолина останется миноритарным акционером и продолжит поддерживать EMERGE своим опытом.

Александр Смбатян является технологическим предпринимателем, инвестором, основателем венчурной студии Genome Ventures и сооснователем Intent.ai.

Технологическая конференция EMERGE была создана в 2018 году. Основанное проектом сообщество насчитывает более 20 тыс. участников — стартапов и инвесторов — из разных стран. Деятельность конференции помогла стартапам привлечь более $30 млн.

Фото на обложке: EMERGE

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