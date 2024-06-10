Технологический предприниматель Александр Смбатян приобрел конференцию для стартапов EMERGE. Соучредитель и генеральный директор EMERGE Алина Нильссон полностью выйдет из проекта.
Технологическая конференция для стартапов EMERGE сменит владельца. Проект приобретает предприниматель Александр Смбатян, узнал RB.RU.
«За прошедший год у нас сложились прочные партнерские отношения с Александром Смбатяном и его командой. Я рада, что EMERGE продолжит свою миссию под руководством человека, который был частью нашего сообщества и разделяет его ценности», — отметила Нильссон.
Сооснователь и CEO EMERGE Алина Нильссон полностью выйдет из проекта, сооснователь Анна Шолина останется миноритарным акционером и продолжит поддерживать EMERGE своим опытом.
Александр Смбатян является технологическим предпринимателем, инвестором, основателем венчурной студии Genome Ventures и сооснователем Intent.ai.
Технологическая конференция EMERGE была создана в 2018 году. Основанное проектом сообщество насчитывает более 20 тыс. участников — стартапов и инвесторов — из разных стран. Деятельность конференции помогла стартапам привлечь более $30 млн.
Фото на обложке: EMERGE
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