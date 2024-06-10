Технологический предприниматель Александр Смбатян приобрел конференцию для стартапов EMERGE. Соучредитель и генеральный директор EMERGE Алина Нильссон полностью выйдет из проекта.

Технологическая конференция для стартапов EMERGE сменит владельца. Проект приобретает предприниматель Александр Смбатян, узнал RB.RU.

«За прошедший год у нас сложились прочные партнерские отношения с Александром Смбатяном и его командой. Я рада, что EMERGE продолжит свою миссию под руководством человека, который был частью нашего сообщества и разделяет его ценности», — отметила Нильссон.

Сооснователь и CEO EMERGE Алина Нильссон полностью выйдет из проекта, сооснователь Анна Шолина останется миноритарным акционером и продолжит поддерживать EMERGE своим опытом.

Александр Смбатян является технологическим предпринимателем, инвестором, основателем венчурной студии Genome Ventures и сооснователем Intent.ai.

Технологическая конференция EMERGE была создана в 2018 году. Основанное проектом сообщество насчитывает более 20 тыс. участников — стартапов и инвесторов — из разных стран. Деятельность конференции помогла стартапам привлечь более $30 млн.

Фото на обложке: EMERGE