Российский разработчик TYMY занял первое место в питчинг-сессии Emerge в Стамбуле

Российский разработчик SaaS-решения TYMY занял первое место в питчинг-сессии конференции для стартапов Emerge, которая в 2023 году прошла в Стамбуле. TYMY может рассчитывать на получение инвестиций в размере до $1 млн от венчурного фонда Contribution Capital.

Российская IT-компания TYMY стала победителем питчинг-сессии на конференции для стартапов Emerge в Стамбуле. Об этом RB.RU рассказали в TYMY.

Победители питчинг-сессии Emerge в этом году могут рассчитывать на привлечение инвестиций в размере до $1 млн от венчурного фонда Contribution Capital. Вместе с TYMY первое место в сессии разделили Boomerangme из США и Pass24.online из ОАЭ.

«Мы участвовали в EMERGE впервые. [...] Задачи привлечения инвестиций в проекты мы не ставили, в питчинг-сессии приняли участие чтобы получить обратную связь от технологических лидеров, поделиться своим опытом», – отметил CEO SaaS-платформы TYMY Алексей Майстренко.

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SaaS-решение TYMY позволяет крупному и среднему бизнесу обеспечивать прямые коммуникации, быстрый обмен документами и электронное подписание, простые финансовые отношения. Пользователями платформы являются ведущие банки России – «Сбербанк», «Альфа-банк», «Газпромбанк» и другие. По собственным данным компании, в месяц через систему документооборота TYMY проходит сделок на сумму более $500 млн.

Питчинг-сессии Emerge представляют собой соревнование среди стартапов, которые за одну минуту представляют свое решение потенциальным инвесторам.

В 2023 году конференция Emerge проходила в Стамбуле. В ней участвовали более 100 инвесторов и венчурных фондов со всего мира, более 150 стартапов и 1,5 тыс. делегатов.

Фото на обложке: TYMY