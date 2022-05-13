Одна из крупнейших авиакомпаний мира – арабская Emirates – заявила о планах использовать биткоин как средство оплаты билетов. Первая криптовалюта в последнее время ведет себя нестабильно – стоимость биткоина опустилась до уровня декабря 2020 года.

Одна из крупнейших авиакомпаний мира начнет принимать биткоины к оплате