Одна из крупнейших авиакомпаний мира начнет принимать биткоины к оплате

Одна из крупнейших авиакомпаний мира – арабская Emirates – заявила о планах использовать биткоин как средство оплаты билетов. Первая криптовалюта в последнее время ведет себя нестабильно – стоимость биткоина опустилась до уровня декабря 2020 года.
О планах на внедрение биткоина как средства оплаты билетов заявил операционный директор Emirates Адель Ахмеда ар-Редха, пишет Arab News.
Конкретных сроков реализации планов топ-менеджер не назвал.
Emirates также планирует начать продавать коллекционные предметы в формате NFT на своем сайте.
Криптовалюты к оплате скоро начнут принимать в магазинах Gucci. В пилотном проекте участвуют пять городов в США, в дальнейшем практику распространят на все магазины бренда в Северной Америке.
Стоимость биткоина постепенно росла до марта, а затем начала снижаться. За три последних месяца первая криптовалюта потеряла в цене 44%. Один биткоин по актуальным на момент публикации данным стоит $26,7 тысяч – это минимум с декабря 2020 года.
Фото на обложке: VAKS-Stock Agency /
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