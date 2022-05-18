Представители Emirates посетят 30 городов мира в поисках «талантливых» бортпроводников

Представители авиакомпании Emirates посетят 30 городов мира – от Австралии до Великобритании – в поисках «талантливых» бортпроводников. Те, кто попадут в команду, будут проживать в Дубае и получать зарплату, которая не облагается налогом.

О туре, которые планируют совершить рекрутеры Emirates, сообщили в пресс-службе внешнего офиса авиакомпании.

Представители Emirates посетят 30 городов мира. Как сказано в сообщении компании, в тур включены десятки европейских городов, а также Каир, Алжир, Тунис и Бахрейн. Поездка рекрутеров продлится шесть недель и должна закончиться в конце июня.

«Яркая личность, способность адаптироваться к любой ситуации и заставить людей чувствовать себя непринужденно. Это лишь некоторые из качеств, которые мы ищем в бортпроводниках», – говорится на сайте проекта.

Среди требований к кандидатам – отсутствие видимых татуировок, свободное владением английским языком и рост не менее 160 см при том, что «на цыпочках» он должен достигать 212 см, чтобы можно было дотянуться до аварийно-спасательного оборудования, расположенного в верхней части самолета.

«Все члены команды Emirates проживают в космополитичном Дубае, где компания обеспечивает им проживание, не облагаемую налогом заработную плату и другие преимущества», – отметили в Emirates.

Заявку на вступление в команду бортпроводников можно подать и в режиме онлайн на официальном сайте проекта.

Ранее в Минтрансе сообщили, что видят риски оттока российских пилотов за рубеж. Они активно ищут работу – ведомство ежемесячно получат порядка 70 обращений от иностранных компаний с просьбой подтвердить сертификат специалиста.

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