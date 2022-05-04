Минтранс предупредил о риске оттока российских пилотов за рубеж

Минтранс увидел риски оттока российских пилотов и другого летного персонала за рубеж. Пилоты активно ищут работу — ведомство ежемесячно получат порядка 70 обращений от иностранных компаний с просьбой подтвердить сертификат специалиста.

В проекте комплексной программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 года говорится, что Минтранс опасается оттока персонала на работу в зарубежные авиакомпании, пишет «Коммерсантъ».

«Данные обстоятельства свидетельствуют о высоких рисках нехватки пилотов для обеспечения выполнения объема воздушных перевозок в будущем», — цитирует документ газета.

Прогнозируемый дефицит власти рассчитывают покрывать, в частности, за счет профильных учебных заведений: в 2025–2029 годах планируется выпускать по 806 человек. В ведомстве изданию не ответили на запрос.

Эксперты отрасли, профсоюзы и пилоты заявляют о другой проблеме: неясно, что делать в случае, наоборот, невозможности трудоустраивать выпускников, учитывая спад перевозок.

Минтранс, как сообщается, допускает снижение перевозок со 111 млн в 2021 году до 58,2 млн человек в 2025 году и до 85,7 млн пассажиров в 2030 году.

По данным Совета по профессиональным квалификациям воздушного транспорта, сейчас в простое находятся около 1,5 тыс. или 13% от общей численности линейных пилотов и 1,3 тыс. бортпроводников (5%).

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