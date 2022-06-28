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«Ъ»: власти пытаются помешать трудоустройству российских пилотов за рубежом

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российские пилоты, уволившиеся или отправленные в простой, столкнулись со сложностями при подтверждении своих удостоверений — Росавиация не выдает иностранным авиакомпаниям данные о дате выдачи пилотского удостоверения и его актуальности.

«Ъ»: власти пытаются помешать трудоустройству российских пилотов за рубежом

В результате устроиться в иностранные компании не смогли, по разным оценкам, от нескольких десятков до нескольких сотен пилотов, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пять источников в отрасли.

Согласно данным профсоюзов, с начала марта поступило порядка 600 запросов из Юго-Восточной Азии и Турции, но трудоустроиться смогли только сто человек.

Один из собеседников газеты знает, что отказ Росавиация в ряде случаев объясняла «невозможностью раскрыть персональные данные», а в остальных не давала ответа.

Все собеседники издания сообщили, что большинство пилотов пытались трудоустроиться в страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Камбоджу и Малайзию) и Турцию.

В Минтрансе и Росавиации не ответили на запрос газеты.

В начале мая стало известно об опасениях Минтранса относительно оттока российских пилотов и другого летного персонала за рубеж. Пилоты, как стало известно из документов ведомства, активно ищут работу — Минтранс ежемесячно получает порядка 70 обращений от иностранных компаний с просьбой подтвердить сертификат специалиста.

Фото на обложке: Unsplash

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